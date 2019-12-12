Редкую статую Рамзеса Второго нашли в Египте

Каир, 12 декабря. Министерство по делам памятников древности в Египте сообщило, что в Гизе неподалеку от храма бога Птаха археологи обнаружили верхнюю часть редкой статуи фараона Рамзеса Второго. Высота найденного фрагмента – 105 сантиметров, а ширина более 50 сантиметров.

«Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита в виде «Ка», который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу», – цитирует РИА Новости секретаря высшего совета по делам древностей Египта Мустафу Вазири.

Артефакт был найден на частной территории, где местные жители вели нелегальные раскопки, но были задержаны правоохранителями. В настоящее время статуя отправлена в музей под открытым небом для дальнейшей реставрации.

Ранее в Египте археологи начали процесс реставрации позолоченного саркофага Тутанхамона. Работы проводятся в мастерских нового Египетского музея у пирамид Гизы. Саркофаг был доставлен в Каир впервые за 97 лет с момента обнаружения гробницы археологом Говардом Картером. Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани рассказал, что позднее памятник будет выставлен рядом с двумя другими саркофагами вместе с другими сокровищницами из гробницы.