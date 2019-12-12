Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

Лос-Анджелес, 12 декабря. Студия Warner Bros. объявила дату выхода новой, четвертой, части фильма «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли. Премьера должна состояться в мае 2021 года.

Как сообщает The Hollywood Reporter, продолжение трилогии обрело дату премьеры: 21 мая 2021 года. Проект пока не имеет названия.

Отметим, ранее на эту же дату студия Lionsgate заявила премьеру четвертой части боевика «Джон Уик», где главную роль также исполняет Киану Ривз.

Летом стало известно, что Warner Bros. снимет продолжение культового фильма «Матрица». Ожидается, что режиссером и сценаристом картины будет Лана Вачовски, которая ранее работала над тремя предыдущими частями. Помимо Ривза, в «Матрице» будет задействована Кэрри Энн-Мосс, сыгравшая Тринити. По информации издания, съемки запланированы на 2020 год.

При этом портал Francetvinfo заявлял, что главная роль будет отведена не Ривзу. По данным сайта, роль Нео якобы должен исполнить Майкл Б. Джордан, который снялся в фильмах «Черная пантера» и «Крид».

В начале октября сценарист Зак Пенн сообщал, что Warner Bros. занимается разработкой сразу двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Как сообщала «Газета.ру», по его словам, проекты будут разными, и ни одна из лент не будет перезапуском.

«Матрица» вышла на экраны в 1999 году, вторая и третья части — в 2003 году. Первая часть собрала в прокате более 463,5 млн долларов при бюджете в 63 млн. Картина получила «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж», а также премию BAFTA за визуальные эффекты.