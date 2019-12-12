Глава МЧС РФ назвал самым страшным случаем в карьере взрыв в Магнитогорске

Москва, 12 декабря. Генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал о самом страшном эпизоде во время работы на должности главы МЧС РФ. По его словам, во время взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске спасатели отчаялись найти выживших под завалами.

Журналисты KP.RU поинтересовались у Зиничева, много было ли сложных ситуаций за полтора года, что он возглавляет спасательное ведомство.

«Уже есть что вспомнить. Самое страшное — это Магнитогорск», — ответил генерал-полковник.

Напомним, из-за взрыва газа 31 декабря 2018 года обрушился жилой дом. Погибли 39 человек. 1 января, спустя 35 часов после ЧП, спасатели достали из-под обломков 11-месячного мальчика Ваню Фокина, который лишь чудом оказался жив.

Зиничев вспоминает, что в тот день надежды найти кого-нибудь живым почти не осталось. Глава МЧС доложил президенту РФ Владимиру Путину, что при 30-градусном морозе «скорее всего, живых нет». Обнаружение живым малыша Зиничев называет чудом.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!», — рассказала он.

По его словам, все сотрудники ведомства теперь следят за судьбой Вани. Его иногда навещают те, «кто непосредственно участвовал, кто услышал плач ребенка, кто достал и взял его на руки».

Ваню обнаружили под завалами 1 января, где он провел больше суток. Мальчик остался жив благодаря тому, что лежал в кроватке укутанным в одеяльце. Мальчик получил травму головы и обморожения, также у него была нарушена функция почек. Врачам удалось восстановить кровообращение в пострадавшей от обморожения ноге мальчика и избежать осложнений.

Для мальчика назначили индивидуальную программу реабилитации. По словам главы НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля, Ваню лечила вся страна.

В начале октября стало известно, что Ваня научился самостоятельно ходить. Мама мальчика Ольга Фокина рассказала, что у ребенка после инцидента были проблемы со стопой: он не мог ровно ходить и не держал равновесие. Сейчас его состояние улучшается, в декабре Ваня пройдет еще один курс реабилитации.