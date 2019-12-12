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СФ поддержал законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

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СФ поддержал законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Москва, 12 декабря. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал предложенный депутатом от партии ЛДПР Александром Старовойтовым законопроект о введении уголовной ответственности за оскорбление граждан чиновниками.

Получение положительного отзыва подтвердил автор инициативы. По словам Старовойтова, к законопроекту есть ряд замечаний.

«Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 «Оскорбление представителя власти» нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова», — цитирует депутата газета «Известия».

Издание отмечает, что комитет СФ по конституционному законодательству счел возможным поддержать концепцию проекта федерального закона. Сенаторы отметили, что разделяют позицию автора инициативы об актуальности вопроса, но считают необходимым обосновать дополнительные нормы, так как Кодекс об административных нарушениях (КоАП) уже имеет статью 5.61 «Оскорбление».

В отзыве на законопроект также говорится, что пояснительная записка к инициативе не содержит данных правоприменительной практики или статистических данных, позволяющих сделать вывод о недостаточности существующего правового регулирования.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президенту России Владимиру Путину понравилась идея увольнять госслужащих, которые будут хамить обратившимся к ним людям. Соответствующее предложение озвучил член Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. 

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Источник: Известия
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