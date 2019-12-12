Ученые рассказали, как правильно открывать банку пива без брызг

Копенгаген, 12 декабря. Исследователи из Университета Южной Дании, расположенном в городе Оденсе, рассказали, как открыть банку с пивом и избежать брызг. Они также опровергли миф, что предварительное постукивание по стенке банки предотвращает расплескивание пены.

Согласно теории, пузырьки углекислого газа, содержащиеся в напитке, при постукивании поднимаются вверх и при вскрытии банки не образуют такой сильной пены. Чтобы понять, так это или нет, группа ученых во главе с Елизаветой Сопиной, взяли 1031 банку алкогольного напитка объемом 330 миллилитров. Половину из них поместили на две минуты в шейкер, который имитировал перевозку на велосипеде. Другую половину банок не трясли, оставив нетронутыми. При этом из каждой половины часть бутылок заранее простукивали, а другую часть нет.

До и после вскрытия каждую банку взвешивали. Как выяснилось, в среднем с пеной из тары уходило 3,45 грамма напитка. Однако само постукивание никак не повлияло на это.

«Это говорит о том, что постукивание не помогает пузырькам подниматься вверх. Возможно, потому что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости. Этот процесс помогает создавать пенную шапку в стакане пива», — пояснила Елизавета Сопина.

Исходя из этого ученые пришли к выводу – не стоит спешить открывать банку с пивом, если она поддавалась тряске. Необходимо подождать, когда пиво в банке осядет. При этом исследователи отмечают, что способ с постукиванием может сработать на других напитках.

Напомним, ранее производители пивных напитков в России призвали к внесению поправок в технический регламент ЕАЭС и отмене ограничения на максимальную крепость пива в 7 градусов. Производители отмечают, что на мировом рынке есть ряд сортов крафтового пива, крепость которых превышает это значение. Из-за того, что это число прописано как максимальная допустимая крепость пивных напитков, эти сорта не могут выйти на российский рынок.