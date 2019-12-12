Путин вместе с Калягиным подвел итоги Года театра

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с актером, режиссером, председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным итоги Года театра, проводившемся в РФ в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принял Александра Калягина, который как председатель Союза театральных деятелей РФ информировал главу государства об итогах завершающегося Года театра и в целом о театральных делах», — сказал он.

Напомним, что указом президента России 2019 год был объявлен Годом театра. В рамках этого мероприятия был проведен всероссийский театральный марафон. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде, пишет «Газета.ру». В творческом марафоне участвуют 85 регионов России. Труппы из каждого из них отправляются с гастролями, чтобы передать следующему участнику специальный символ Года театра — статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр. На символичной эстафетной палочке выгравированы гербы всех субъектов России.