Хоккеист НХЛ Никита Зайцев претендует на алименты от бывшей жены

Москва, 12 декабря. Отец защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Игорь заявил, что его сын претендует на алименты от бывшей жены Маргариты и уже подал соответствующее исковое заявление.

Игорь Зайцев подчеркнул, что дело не в деньгах и назвал происходящее обычной практикой. Он отметил, что настаивает на алиментах тот, «кто выиграет». По словам отца хоккеиста, тот не нуждается в деньгах и сам оплатит расходы на дочерей.

По словам Игоря Зайцева, к его дому приезжала мать девочек с пятью мужчинами и людьми с профессиональным видеооборудованием.

«Хорошо, что мы с детьми в театре были, они бы очень испугались. Нам соседи позвонили, рассказали, Мы по камерам потом посмотрели, это была Маргарита, а с ней представители МЧС и полиции. Около 20.00 они собирались брать штурмом наш дом», — цитирует Игоря Зайцева телеканал «360».

Он отметил, что написал заявление в полицию, где ему пообещали оградить семью от нападок.

Бывшая жена хоккеиста 27 ноября написала заявление в полицию, обвинив экс-супруга в похищении детей. Никита Зайцев в ответ обвинил Маргариту в изменах и предоставил видео, на котором бывшая супруга бьет и ругает ребенка.

Брак хоккеиста распался в 2019 году. Суд, который должен решить судьбу детей, состоится 13 декабря.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что бывшая жена Зайцева обратилась к детям через Instagram.