Три человека погибли при крушении легкого самолета в Канаде

Оттава, 12 декабря. Жертвами авиакатастрофы легкого самолета Piper Aerostar в западной канадской провинции Британская Колумбия стали три человека.

Как сообщает телеканал CTV, крушение самолета произошло во вторник вечером на острове Габриола, находящимся в 15 километрах от крупного города Нанаймо. Согласно последним данным, на борту двухмоторного Piper Aerostar находились три человека. Все они погибли.

Самолет следовал из аэропорта «Бишоп» города Фресно (американский штат Калифорния) в Нанаймо.

Служба коронеров сообщила поздно вечером в среду, что идентификация жертв крушения продолжается. По словам представителя службы Энди Уотсона, это может занять несколько дней.

Several dead after plane crashes on Gabriola Island https://t.co/H2uFIRMpa0 pic.twitter.com/WToRVYcByA — Calgary Sun (@calgarysun) December 11, 2019

Жители острова Габриола рассказали журналистам, что звук упавшего самолета сотрясал их дома, некоторые стекла в домах оказались выбиты. Местный житель Дейв Холм прибежал на место авиакатастрофы спустя несколько мгновений. По его словам, целым был только хвост воздушного судна.

«Я только видел хвостовую часть самолета, торчащую прямо из земли… Это было ужасное зрелище. Абсолютный ужас. Все было в огне», — рассказал Холм.

Местные полицейские отметили, что район, где упал самолет, жилой. Однако данные о пострадавших на земле не поступали.