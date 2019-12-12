Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли к окончанию войны в Донбассе

Киев, 12 декабря. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля к мирному завершению войны в Донбассе.

Медведчук заявил в эфире телеканала «112 Украина», что команда Зеленского не двигается «по пути мирного урегулирования и прекращения боевых действий». Это, по его словам, доказывает, в частности, тот факт, что во внесенном в Раду законопроекте об особом статусе Донбасса всего лишь изменилась цифра с 2019 на 2020.

«Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования», — подчеркнул депутат.

Медведчук также выразил мнение, что речь Зеленского после «нормандского саммита» предназначалась для национал-радикалов, митинговавших около офиса президента в Киеве, а не для большинства жителей страны.

По итогам саммита в «нормандском формате», состоявшегося в понедельник в Париже, лидеры «четверки» согласовали коммюнике. В документе подчеркивается, что в основе формата лежат Минские соглашения. Кроме того, в коммюнике указано, что к концу марта 2020 года стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и открыть новые КПП на границе в течение 30 дней.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев исказил текст документа. По его словам, «четверка» договорилась обсуждать «все правовые аспекты особого статуса», а «украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты закона об особом статусе». Таким образом, как считает глава ДНР, Киев сужает понятие особого статуса до одного закона.

Вечером в среду стало известно, что офис президента Украины исправил опубликованную на сайте украинскую версию текста коммюнике. Как передавала «Газета.ру», из текста было удалено упоминание о законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан за год, передавал RT. Он также сообщил, что 12 декабря комитет Верховной рады рассмотрит законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год.