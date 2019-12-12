Полиция США нашла взрывное устройство на месте перестрелки в Джерси-Сити



Вашингтон, 12 декабря. Самодельное взрывное устройство было обнаружено в американском городе Джерси-Сити на месте, где была открыта стрельба. Об этом сообщил представитель ФБР Грегори Эри.

Он подчеркнул, что бомба была исправна и могла быть приведена в действие. Сейчас взрывное устройство изучается сотрудниками ФБР.

Как сообщал ранее генеральный прокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал, стрельбу в этот вторник открыли 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летняя Франсин Грэм. Их первой жертвой стал полицейский на кладбище, а затем они убили трех человек и ранили еще одного в расположенном рядом магазине, продававшем кошерные продукты.

Затем Андерсон и Грэм вступили в перестрелку с полицией. Позже их обнаружили мертвыми в магазине. Пока нет информации о том, были ли они нейтрализованы полицейскими или же покончили с собой.

Бомба была обнаружена в фургоне, на котором Андерсон и Грэм добрались от кладбища до магазина. Мотивы подозреваемых пока не установлены, ведется следствие.

Как написал мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп в своем Twitter, злоумышленники сознательно выбрали магазин кошерных продуктов. Ряд СМИ сообщает, что преступники поддерживали связи с антисемитскими объединениями, а в их фургоне якобы была найдена записка, в которой они объясняли свои мотивы.

Напомним, что 6 декабря инцидент со стрельбой произошел на американской военной базе «Пенсакола». Жертвами стрельбы на базе Военно-морских сил США «Пенсакола» стали четверо человек. В число погибших входит и сам нападавший. По предварительным данным, порядка десяти человек получили ранения. Среди пострадавших — два помощника шерифа, один ранен в руку, другой — в колено.