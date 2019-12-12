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Шойгу пригласил в армейский КВН курсантов из Прибалтики, Украины и Израиля

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Шойгу пригласил в армейский КВН курсантов из Прибалтики, Украины и Израиля

Москва, 12 декабря. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил участникам армейского КВН пригласить в игру курсантов из стран ближнего зарубежья, Украины, Прибалтики и Израиля, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду состоялся финал армейского КВН. За первое место боролись команды из высших военных учебных заведений России, Казахстана и Узбекистана.

Шойгу  предложил капитанам команд внести небольшие изменения в соревнования, чтобы в следующем году «на этой сцене стояло гораздо больше тех, кто являются нашими друзьями, соседями, нашими братьями по Советскому союзу».

«Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины… Не будем забывать Прибалтику», — предложил глава оборонного ведомства.

Идею Шойгу зал поддержал громкими аплодисментами.

Также министр предложил пригласить курсантов из Прибалтики и Израиля, напомнив строчку из песни Владимира Высоцкого про Израиль: «А там — на четверть бывший наш народ». Шойгу подчеркнул, что совместные выступления в КВН станут возможность завести новых друзей, передает RT.

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