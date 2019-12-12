Житель США нашел письмо из 1983 года

Бостон, 12 декабря. В США местный житель Джошуа Мендес нашел письмо, датированное 1983 годом. Записка находилась в бутылке, которую выбросило на пляж полуострова Кейп-Код в Массачусетсе.

Стеклянную емкость, почти скрытую в песке, Джошуа заметил случайно. Откупорив ее, он обнаружил послание, написанное 36 лет назад, 14 мая 1983 года. Написано оно было 11-летней Дженни Браун из города Джонспорт, расположенного в штате Мэн. В письме она указывала свой адрес и предлагала написать ей ответ, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джошуа, нашедший бутылку, решил отыскать автора записки и опубликовал текст в Интернете. Вскоре на пост в соцсетях откликнулась некая Кэти Мари Браун. Девушка объяснила, что письмо отправила ее сестра, которая по-прежнему живет в Джонспорте и ждет ответа.

Напомним, ранее художник по металлу Александр Руденко обнаружил в Крыму любовное письмо, пролежавшее в бутылке 35 лет. Все это время оно хранилось за камнем в стеклянной капсуле на том месте, где в советское время была старая туристическая тропа. Также кроме письма, написанного 12 июля 1984 года, в капсуле лежала фотография девушки.