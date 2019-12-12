Специалисты объяснили, чем опасен общественный Wi-Fi

Москва, 12 декабря. Специалисты из антивирусной компании ESET рассказали, чем для пользователей могут быть опасны общественные точки Wi-Fi доступа. По заверениям экспертов, в таком случае хакеры могут перехватить информацию с устройств пользователей, в том числе банковские данные.

По информации компании, 74% пользователей подключаются к общественным сетям. Большая часть использует открытый Wi-Fi в кафе, отелях, ТРЦ или аэропортах. Обычно люди сидят в соцсетях, читают новости, проверяют почту, а каждый десятый, подключаясь к общественной сети, использует банковские приложения.

Таким образом, злоумышленники могут завладеть платежной информацией гражданина. Кроме того, мошенники имеют возможность и вовсе создавать поддельные точки доступа Wi-Fi, чтобы ввести жертву в заблуждение. Однако, понимая, что порой без использования общественных сетей обойтись нельзя, эксперты предлагают быть внимательнее и использовать антивирусы, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее эксперты Роскачества заявили, что интернет-мошенники для вывода средств могут создавать сайты-двойники известных ресурсов, схожие по названию и дизайну, поэтому при совершении онлайн-покупок важно проверять адрес сайта в соответствующей строке.