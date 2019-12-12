Бутина напомнила, что в США дают срок за любое касание представителя власти

Москва, 12 декабря. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы этой осенью, выступила в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» и прокомментировала приговоры по делу о массовых беспорядках на несанкционированных акциях в Москве.

Она напомнила, что по американским законам любой, кто дотронулся до представителя власти, получит тюремный срок.

«Конечно, дело бы не ограничилось запретом на администрирование ресурсов в сети интернет. Там за это дают серьезный реальный срок. Причем заметьте, срок дают за любое касание сотрудника власти», — отметила Бутина.

По ее словам, в США есть понятие «минимального срока заключения».

«То есть вам дадут от года и выше, это реальный срок... Со мной сидела женщина, которая сидела именно за это. Женщина, 50 лет, выпила, шла по улице. Ее остановили, она выразила свое несогласие, пнула полицейского, получила год и десять лет условно сверху», — сказала она в эфире стрима RT.

21-летнего Жукова задержали 27 июля в Москве по подозрению в координировании массовых беспорядков, которые были во время несанкционированных митингов. Позже обвинение было переквалифицировано в публичные призывы к экстремизму. Жукова по решению суда признали виновным и приговорили к трем годам условно. Кроме того, студенту ВШЭ запретили администрировать сайты в Сети.

Оппозиция превратила Жукова из дебошира в «героя». Буквально сразу после освобождения он начал раздавать интервью либеральным СМИ, рассказывая о своих амбициях на политическом поприще.

В июле прошлого года Марию Бутину арестовали в США и приговорили к 18 месяцам тюрьмы якобы за сговор с целью работы на иностранное правительство, напомнила«Газета.ру». В конце минувшего месяца россиянка, отбыв наказание, вернулась на родину.