Палеонтологи нашли останки древнего кита, который мог выходить на сушу

Вашингтон, 12 декабря. Древний кит-протоцетид, который мог жить как на суше, так и в воде был найден палеонтологами в Египте. По данным ученых, это животное существовало 35 миллионов лет назад.

Переход от наземных предков китов к современным видам, которые сейчас проживают в океане, произошел в середине эоцена, геологической эпохи, начавшейся 56 миллионов лет назад и завершившейся примерно 34 миллиона лет назад.

Процесс был постепенным и какое-то время на Земле обитали переходные виды, которые уже умели хорошо плавать, но еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше. Одним из таких видов были протоцетиды – киты-амфибии. Их останки находят в Африке, Азии и Америке.

Самый молодой и ранее неизвестный науке вид протоцетов был обнаружен палеонтологами Мичиганского университета. Окаменелые кости двух особей нашли в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, известной как «Долина китов».

Ученым удалось реконструировать скелет древнего кита. Он принадлежал самцу длиной 3,7 метра и весившего почти 900 килограмм. Как рассказал словам руководитель исследования Филипп Джингерих, это существо хорошо плавало, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом – так в воде перемещаются крокодилы.

Благодаря последней находке, ученые могут восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

«Ранние протоцетидные киты, жившие 47–41 миллионов лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Джингериха

Последний кит, найденный учеными, принадлежит к позднему виду протоцетов. Судя по его внешнему виду, он больше времени проводил в воде, чем на суше.