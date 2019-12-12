Путин рассмотрит предложение Жириновского по налогам

Москва, 12 декабря. Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить налоги в России. Соответствующую идею он высказал президенту РФ Владимиру Путину, в ответ на что лидер страны сказал, что подумает над данным предложением.

Вопрос о налогах в России был поднят политиком в конце встречи в Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 11 декабря.

«Конечно, иногда выгодно снижение налогов. Сейчас поднят налог НДС, но в других странах его наоборот снижают», – заявил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР отметил, что высокая собираемость может быть выгодна стране лишь ближайшие два-три года, а после малые предприятия попросту могут не выдержать, не смотря на повышение НДС всего на 2%.

«Там и общая налоговая нагрузка у них выше, чем у нас, во многих странах», – прокомментировал Владимир Путин заявление лидера ЛДПР, однако согласившись рассмотреть предложение.

Напомним, в ходе встречи Путин поздравил Жириновского с предстоящим 30-летием партии, поблагодарив за деятельность, направленную на развитие страны. Президент РФ обратил внимание на то, что Владимир Жириновский всегда выступает с патриотической позиции, стремясь к тому, чтобы страна и ее граждане жили в лучших условиях.