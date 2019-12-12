Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин рассмотрит предложение Жириновского по налогам

379
0 Оставить комментарий

Путин рассмотрит предложение Жириновского по налогам

Москва, 12 декабря. Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить налоги в России. Соответствующую идею он высказал президенту РФ Владимиру Путину, в ответ на что лидер страны сказал, что подумает над данным предложением.

Вопрос о налогах в России был поднят политиком в конце встречи в Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 11 декабря.

«Конечно, иногда выгодно снижение налогов. Сейчас поднят налог НДС, но в других странах его наоборот снижают», – заявил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР отметил, что высокая собираемость может быть выгодна стране лишь ближайшие два-три года, а после малые предприятия попросту могут не выдержать, не смотря на повышение НДС всего на 2%.

«Там и общая налоговая нагрузка у них выше, чем у нас, во многих странах», – прокомментировал Владимир Путин заявление лидера ЛДПР, однако согласившись рассмотреть предложение.

Напомним, в ходе встречи Путин поздравил Жириновского с предстоящим 30-летием партии, поблагодарив за деятельность, направленную на развитие страны. Президент РФ обратил внимание на то, что Владимир Жириновский всегда выступает с патриотической позиции, стремясь к тому, чтобы страна и ее граждане жили в лучших условиях.

infox - new
Источник: Пресс-служба президента РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров