Фанаты Стоцкой усмотрели сходство ее дочери с Киркоровым

Москва, 12 декабря. Певица Анастасия Стоцкая поделилась с подписчиками в Instagram фотографией подросшей дочери Веры. Девочка в нарядном платье покорила сердца поклонников ее матери, а выразительные глаза девочки стали причиной ее сравнения с Филиппом Киркоровым.

Подписчики Стоцкой в комментариях к снимку обратили внимание, что большие карие глаза девочке могли достаться от певца Филиппа Киркорова. Таким образом они намекнули, что именно он может быть отцом малышки.

«Как на Киркорова похожа», — пишет один из участников дискуссии.

Другие поклонники творчества Стоцкой вступились за ее семью, напомнив, что папа девочки тоже темноволосый.

«Да не похожа она на Киркорова! Не несите бред! Ребенок похож на своих родителей!» — пишет пользователь под ником julia.la.00.

В одном все читатели блога певицы сошлись: ее дочка совершенно очаровательна. Среди наиболее часто встречающихся комментариев: красавица, очаровашка, милашка, чудо, солнышко, прелесть и много других лестных отзывов, передают «Дни.ру».

Отметились в комментариях и коллеги Стоцкой, разделив восторг ее поклонников.

«Красотка», — написала Юлия Ковальчук.

«Какая красавица», — считает Наталья Подольская.

«Красотуля! А платье-то какое чудесное!» — восторгается телеведущая Олимпиада Тетерич.

«Боже!» — восклицает Светлана Светикаова, добавив к записи сердечко.

Летом этого года Стоцкая впервые рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. Как передавала «Газета.ру», певица призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой. По словам Стоцкой, в какой-то момент ее отношения с Киркоровым стали очень романтичными, первый раз они поцеловались «чуть ли не в лифте».

Артистка призналась, что сильные чувства к Киркорову у нее сохранились до сих пор.