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Главврач мюнхенской клиники рассказал о причине смерти Лужкова

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Главврач мюнхенской клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Мюнхен, 12 декабря. У бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова  случился инфаркт, осложнения от которого привели к смерти. Об этом рассказал главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух.

Яух рассказал, что Лужков регулярно приезжал на лечение в мюнхенскую клинику. Он страдал от сердечного заболевания. В декабре его в срочном порядке доставили в больницу, чтобы провести обследование. Осмотр показал, что все важнейшие сосуды в его сердце были закрыты, однако их удалось разблокировать с помощью катетера.  

Состояние Лужкова ненадолго улучшилось, однако затем у него началось кровотечение из коронарных сосудов сердца. Врачи провели повторную катетеризацию, чтобы оставить кровотечение, однако сердце остановилось.

«Запустить сердце не удалось», — сказал Яух.

По словам врача, у Лужкова возникло тяжелое осложнение, которое редко удается ликвидировать.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо», — пояснил Яух.

Напомним, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из больниц в Мюнхене. Как сообщали СМИ, в медицинском учреждении ему сделали операцию на сердце. Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. По словам представителя Кремля, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения. 

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Источник: РИА Новости
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