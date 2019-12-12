Путин поздравил Жириновского с предстоящим 30-летием ЛДПР

Москва, 12 декабря. Лидер России Владимир Путин поздравил руководителя ЛДПР Владимира Жириновского с предстоящим 30-летием партии, поблагодарив за деятельность, направленную на развитие страны.

Владимир Путин обратил внимание на то, что деятельность партии стала реальным фактором политической жизни страны.

«Я вас поздравляю, всех членов партии, всех, кто вас поддерживает с этим событием… Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны и в Государственной думе, в парламенте страны, и в текущей работе», — сказал президент.

Путин также обратил внимание на то, что Владимир Жириновский всегда выступает с патриотической позиции, стремясь к тому, чтобы страна и ее граждане жили в лучших условиях.

В ответ на это руководитель ЛДПР рассказал президенту о текущей деятельности партии и отдельных моментах в ее истории. Например, о высоком результате партии на парламентских выборах 1993 года. Также Жириновский подчеркнул, что его партия действовала всегда законным, парламентским путем.

«Ни одной капли крови не пролито из-за ЛДПР, ни одного запрещенного митинга мы не организовали, все в рамках закона», – пояснил Жириновский.

Напомним, ЛДПР является прямой наследницей Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной 13 декабря 1989 года. В социальной сфере партия придерживается идей патриотизма, а в экономической — теории смешанной экономики. С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский. Средний возраст депутатов партии — 37 лет.