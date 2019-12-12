Молдавию превращают в новый информационный фронт в войне против России

Москва, 12 декабря. США, теряя интерес к НАТО, ищут соратников среди менее заметных партнеров для противодействия растущему влиянию России. В Румынии Вашингтон решил открыть «информационный фронт», используя Бухарест в своих личных корыстных интересах.

За последние годы НАТО окончательно утратило перспективы развития, превратившись в малоэффективную структуру. Как отмечают аналитики портала «Сегодня.ру», во многом это итог правлении президента США Дональда Трампа. В связи с этим значительно возрастает значение надежных двусторонних союзов. Однако тут возникает серьезная проблема: с каждым годом все больше серьезных игроков не хотят иметь дело с США.

Причиной этому служит не только политика непосредственно Трампа. За последние годы вся страна погрязла во внутреполитических склоках. И, несмотря на бесконечные резкие развороты во внешней политике, некоторые основные векторы остаются стабильными. Один из них — противодействие разрастающемуся мировому влиянию России. К этому Вашингтону приходится привлекать второстепенных партнеров, поскольку многие мировые игроки вовлечены в «противостояние» Москве лишь формально.

Одним из таких примеров стала Румыния. Редкий участник международной повестки Бухарест сохраняет претензии, которые касаются, прежде всего, Молдавии, которая по-прежнему воспринимается как отторгнутая провинция. А у самой Молдавии есть Приднестровье. Таким образом в глубине этой «политической матрешки» есть и замороженный конфликт, и противостояние сторонников евроинтеграции со сторонниками России.

У сотрудничества Бухареста и Вашингтона есть лицевая (открытая) сторона, которая заключается в продвижении румынских СМИ. До сих пор в Румынии пророссийские и российские каналы пользуются всеобщей популярностью. По разным оценкам, от 60% до 73% молдавского медиарынка занимают СМИ, ориентированные на РФ. Эти каналы зрителям интереснее, поскольку они качественнее и правдивее.

Чтобы изменить расстановку сил предпринимаются некоторые конкретные шаги. Так, в середине ноября телевидение Румынии объявило об участии в конкурсе на национальную частоту для телеканала TVR Moldova. В соцсетях уже появились сообщения, в которых прорумынские блогеры ищут молдавских единомышленников, которым обещают «интересную работу в новых независимых СМИ». Соискателям предъявляют несколько требований. Среди них: твердая прозападная позиция и желание противодействовать «российскому влиянию».

«Сегодня.ру» связалось с одним из рекрутеров. «Белорусский блогер с молдавским паспортом» сообщил, что проект обещает быть долговременным и реализуется под патронажем МИД Румынии через программу ROAID-Media. И все это курируется «большими людьми из Америки». Американские представители собираются добиться успеха, поэтому не экономят затраты. Проявившим себя блогерам обещают обучение в США.

Издание отмечает, что в середине октября в соцсетях, в одной из националистической группе появилась запись (в последствии удаленная) о том, что «Россию теперь будут давить еще по одному направлению» и вскоре «вышибут из Молдавии», поскольку за дело всерьез взялись США. Сообщалось также, что финансирование идет по двум направлениям: через посольство и «Черноморский фонд регионального сотрудничества». Данная организация два года назад была включена в России в список НПО, деятельность которых признана «нежелательной».

Аналитики издания задаются вопросом, действительно ли Румыния верит в то, что США действуют в их интересах в «войне» против России.