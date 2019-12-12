Граждан США депортируют из РФ за незконную лекцию перед рязанскими студентами

Рязань, 11 декабря. Несколько сотрудников университета Буффало (США), которые выступили с лекцией перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета будут депортированы; соответствующая процедура уже начата.

Причиной депортации стало нарушение американцами правил пребывания в стране. Они въехали в Россию по туристическим визам, что не давало им права вести преподавательскую деятельность.

Сотрудники американского университета прибыли в Рязань по линии предпринимательской организации «Деловая Россия». Программа их визита была согласована заранее. Они выступили перед студентами 9 декабря утром, а вечером они были задержаны и направлены в Центр временного содержания иностранных граждан, где их отдали под суд.

Свидетели, среди которых были студентка и сотрудница вуза, подтвердили, что американцы прочитали лекцию. Сами задержанные заявили, что лишь рассказали студентам про свой университет. Суд вынес решение, согласно которому американцы должны быть депортированы в течение пяти дней. Кроме того, они заплатят штраф и будут лишены права посещать Россию на протяжении нескольких лет.

Напомним, что летом прошлого года в США арестовали гражданку РФ Марию Бутину, осудив за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюремного заключения. Она признала себя виновной, иначе ей грозило бы более суровое наказание. Срок осужденной американскими властями россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на 10 дней. В конце октября Бутину депортировали в Россию, передавала «Газета.ру».