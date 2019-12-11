Украина подготовит изменения Минских соглашений к следующей встречи «нормандской четверки»

Киев, 11 декабря. Украина подготовит предложения по изменению Минских соглашений до следующей встречи в «нормандском формате» в марте, заявил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы <…> Те домашние задания, о которых договорили стороны, можно сделать до марта», — заявил Резников в эфире «Общественное ТВ».

По итогам саммита, прошедшего 9 декабря в Париже, лидеры стран «нормандской четверки» согласовали коммюнике.

В частности, там указано, что к концу марта 2020 года стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и открыть новые пункты пропуска на границе в течение 30 дней. Кроме этого, страны «четверки» призвали контактную группу провести обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года, а также обеспечить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам», передавал RT.

В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате». Следующая встреча в «нормандском формате» должна состоятся в марте 2020 года.

Отметим, после завершения саммита глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Киев исказил текст документа, а значит, республика не будет выполнять его условия, пока текст не поправят.

Вечером в среду стало известно, что офис президента Украины исправил опубликованную на сайте украинскую версию текста коммюнике. Как передавала «Газета.ру», из текста было удалено упоминание о законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей.