В Совфеде прокомментировали попытки Европы исказить историю Второй мировой войны

Москва, 11 декабря. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал попытки Европы исказить историю Второй мировой войны, поставив СССР в один ряд с нацистами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках исказить историю Второй мировой войны в резолюции Европейского парламента. В частности, возмущение лидера России вызвал тот факт, что представители ЕС говорят наравне как о нацистских агрессорах, так и о Советском Союзе. Кроме того, они обвиняют СССР в развязывании войны.

«Это элемент современной информационной войны. Россия — плохой парень, которого всячески надо сделать еще хуже. Очередная попытка обвинить Россию в том, что она чуть ли не причина начала Второй мировой войны, — продолжение той русофобской линии, которую сегодня пытается сделать идеологической основой своей политической стратегии коллективный Запад», – прокомментировал данное заявление Европарламента член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с телеканалом RT.

По мнению Морозова, таким образом молодым европейцам хотят внушить, что Россия якобы является «источником зол и бед». Искажение истории – элемент большой стратегии в борьбе с таким мощным конкурентом, как Россия. В свою очередь президент РФ Владимир Путин хорошо это чувствует и понимает опасность искажения истории.

Напомним, ранее о заявлении Европарламента высказался военный эксперт Игорь Коротченко. Он заявил, что Европа должна проанализировать собственные грехи, покаяться, встать на колени и извиниться, а уже потом что-то говорить роли СССР во Второй мировой войне.