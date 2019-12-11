Эксперт предположил, что WADA скрывает употребление допинга британскими спортсменами

Москва, 11 декабря. Предвзятое отношение Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российским спортсменам вызвано усилиями Великобритании скрыть массовое применение допинга собственными атлетами, полагает политический эксперт Сергей Марков.

Марков обратил внимание на тот факт, что сразу после создания WADA в 1999 году, результаты британских спортсменов на международных соревнованиях резко улучшились. По его словам, это может говорить о том, что данная организация сознательно закрывает глаза на массовое применение допинга британскими спортсменами. Такую же политику WADA ведет и в отношении США, Канады и ряда других западных стран.

«Есть все основания полагать, что именно спецслужбы Канады и Британии при участии могучих союзников из США, контролирующие и WADA, и самые крупные фармацевтические корпорации, организовали исключение России из большого спорта», — рассказал Сергей Марков.

Эксперт полагает, что рано или поздно его теория найдет свое подтверждение. В частности, он не исключает, что в будущем кто-нибудь проговорится, доказав существование крупного международного сговора.

Ранее сообщалось, что исполком WADA на четыре года лишил РФ права участвовать в международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Так, например, если Россия не станет оспаривать решение агентства или оно будет признано правомерным в суде, страну отстранят от участия в чемпионате мира по футболу, который состоится в 2022 году. Отметим также, что РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу.