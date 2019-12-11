Путин оценил объемы неисполнения расходов бюджета

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до 1 триллиона рублей. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, столь высокие цифры, в частности, говорят о том, что некоторые процедуры следует разбюрокрачивать.

Кудрин доложил президенту, что его ведомство прогнозирует «по федеральному бюджету неисполнение до триллиона». При этом он добавил, что такого еще никогда не было. В прошлом году неисполнение федерального бюджета было на уровне 770 миллиардов рублей.

«Что-то многовато», — ответил Путин.

Глава СП добавил, что столь высокие цифры говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует разбюрокрачивать.

Кудрин на встрече с президентом РФ также затронул тему исполнения национальных проектов в текущем году. По его словам, по данным на начало ноября, «исполнение составило 67% всех национальных проектов». При этом он обратил внимание на тот факт, что «некоторые национальные проекты были исполнены менее чем на 20%».

По мнению Кудрина, данные цифры, среди прочего, связаны с тем, что часть инвестиционных объектов требовала дополнительного изменения документации и некоторых длительных процедур, связанных с тендерами.

Кудрин выразил надежду, что «в следующем году будет более ритмичное исполнение».

В начале декабря сообщалось, что Владимир Путин принял закон о федеральном бюджете страны на 2020-2022 годы. Главный финансовый документ страны предусматривает профицит в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Доходы федерального бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и будут составлять 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году.