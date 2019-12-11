Эксперты РАНХиГС высказались об исследовании справедливой зарплаты в РФ

Москва, 11 декабря. Специалисты из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) прокомментировали исследование Общественной палаты, которое показало, что более трети россиян считают справедливой зарплату более 50 тысяч рублей.

Старший сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок пояснил, что люди в принципе мечтают не о высокой зарплате. В настоящее время около трети всех жителей России получают зарплату, равную примерно 45 тысячам рублей.

«То есть, если средняя у нас 45, а мечта о справедливой зарплате — это 50, то можно сказать, что мы уже почти достигли справедливой зарплаты. Но на самом деле, все не настолько радужно. Справедливая зарплата всегда будет выше той зарплаты, которая средняя», ­– цитирует РИА Новости сотрудника института РАНХиГС.

Он также отметил, что, рассматривая идеальную зарплату, надо принимать во внимание такие факторы, как рост цен и потребности людей, которые, как правило, всегда увеличиваются вместе с их доходами.

Его коллега, доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук Евгений Ицаков, добавил, что идеальная зарплата в 50 тысяч вполне реальна для москвичей, в отличии от жителей регионов. Однако в данном вопросе все равно надо больше ориентироваться на количество благ, которые возможно приобрести на зарплату.

«Не столько цифра важна, сколько, что на это можно купить, можно ли прожить, можно ли откладывать и копить на какие-то крупные приобретения», – считает эксперт.

Доцент также отметил, что понятия «справедливой зарплаты» не существует, поэтому правильнее ориентироваться на «рыночную зарплату», то есть средний доход специалистов в той или иной сфере.

Напомним, в своем исследовании эксперты Общественной палаты отмечали, что среди жителей РФ справедливым доход в диапазоне от 40-50 тысяч рублей считают 31% россиян, 30-40 тысяч рублей — 20%, 21-30 тысяч рублей — 10%.