Путин и Эрдоган выразили свою обеспокоенность боестолкновениями под Триполи в Ливии

Москва, 11 декабря. Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе ливийской столицы Триполи.

«Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, провокацией боестолкновений занимаются занимаются террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Чтобы пресечь подрывную деятельность террористов в Ливии, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Ее целью является полное освобождение страны от террористов и радикальных элементов, которые захватили ливийскую территорию после переворота 2011 года.

Весной этого года силы Хафтара приступили к новому этапу операции, целью которого является освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований ПНС. Это группировка тесна связана с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.