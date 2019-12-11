Дамаск, 11 декабря. Российские офицеры провели в сирийских провинциях Хасака, Хомс и Алеппо гуманитарные акции, выдав нуждающимся жителям 1350 продовольственных наборов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-эль-Низам провинции Хомс, Гурек-Мулла провинции Алеппо и Гузалия провинции Хасака. Нуждающимся жителям российские военные передали 1350 продовольственных наборов, общий вес которых составил 7,85 тонны.

В общей сложности Центром по примирению уже было проведено 2276 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 809,06 тонны.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.