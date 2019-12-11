Боевики в Сирии обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 11 декабря. Действующие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования обстреляли за сутки 18 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

На территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 24 обстрела.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Сафсафа, Сараф, Джанаджик, Нахшебба, Айн-эль-Кантара провинции Латакия; Тель-Метвази, Санджека, Дар-Хардата, Хуайз провинции Хама; Аджаз, Эс-Салихия, Тель-эт-Турки, Шарки-Кафер-Дун, Тамана провинции Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть масштабного расследования, в которой рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1. Позднее была опубликована вторая часть расследования, посвященная связям США с террористами ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство»1.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.