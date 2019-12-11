Китайские СМИ рассказали, чем для США обернется выпуск Россией самого мощного двигателя

Москва, 11 декабря. Журналисты китайского издания Sohu оценили намерение России построить самый мощный ракетный двигатель в мире. В СМИ рассказали, чем для США обернется выпуск Россией нового агрегата, пишет «ПолитРоссия».

Авторы статьи отметили, что Россия на данный момент производит самые мощные двигатели в мире, которые не имеют аналогов. Все ведущие космические державы вынуждены использовать российские двигатели, в том числе и США.

Отмечается, что российские РД-180 обладают мощной тягой, а также отличным соотношением цены и качества. В Штатах РД-180 пользуется особой популярностью. Однако эра РД-180 подходит к концу, на смену придет новый более мощный силовой агрегат ― РД-171МВ.

Работы над созданием РД-171МВ завершатся в 2022 году. Главное преимущество нового двигателя заключается в том, что его можно использовать многократно ― от 10 до 15 раз. Это позволит снизить стоимость пусков тяжелых ракет, что повысит привлекательность российских силовых агрегатов на рынке коммерческих пусков.

Авторы статьи отмечают, что появление РД-171МВ на рынке значительно осложнит жизнь американским производителям силовых машин. Вашингтон ведет разработку аналога РД-180, чтобы не зависеть от России. Несмотря на то, что к разработке привлечены лучшие специалисты и затрачены огромные средства, создать аналог РД-180 пока не удалось.

Когда Россия выведет на рынок РД-171МВ работа американских специалистов окажется бессмысленной. Москва слишком далеко ушла от своих конкурентов в сфере разработки космических двигателей, в дальнейшем США станет лишь еще более зависимым от российских разработок.