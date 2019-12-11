Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин и Эрдоган отметили важность сотрудничества в энергетике и ВТС

297
0 Оставить комментарий

Путин и Эрдоган отметили важность сотрудничества в энергетике и ВТС

Москва, 11 декабря. Россия и Турция должны продолжать дальнейшую реализацию совместных планов в энергетическом секторе и военно-техническом сотрудничестве. Важность этого направления была отмечена главами обоих государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время телефонного разговора.

«Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Эрдоган проинформировал Путина о своих контактах в ходе состоявшегося в Лондоне саммита НАТО.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия является одним из ключевых партнеров Турции. Об этом он заявил 3 декабря перед вылетом в британскую столицу на саммит НАТО. Напомним, саммит НАТО состоялся в Лондоне в начале декабря. Как сообщила ранее пресс-служба президента Турции, Эрдоган провел на полях саммита двусторонние встречи с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и главой правительства Британии Борисом Джонсоном.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров