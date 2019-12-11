Путин и Эрдоган отметили важность сотрудничества в энергетике и ВТС

Москва, 11 декабря. Россия и Турция должны продолжать дальнейшую реализацию совместных планов в энергетическом секторе и военно-техническом сотрудничестве. Важность этого направления была отмечена главами обоих государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время телефонного разговора.

«Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Эрдоган проинформировал Путина о своих контактах в ходе состоявшегося в Лондоне саммита НАТО.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия является одним из ключевых партнеров Турции. Об этом он заявил 3 декабря перед вылетом в британскую столицу на саммит НАТО. Напомним, саммит НАТО состоялся в Лондоне в начале декабря. Как сообщила ранее пресс-служба президента Турции, Эрдоган провел на полях саммита двусторонние встречи с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и главой правительства Британии Борисом Джонсоном.