Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров согласились с необходимостью выполнения всех российско-турецких договоренностей в рамках меморандума по взаимодействию в Сирии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах», — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган также заявили, что они оба рассчитывают на результативную работу Конституционного комитета Сирии и готовы продолжать оказывать всяческое содействие сирийскому мирному процессу.

9 октября Турция объявила военную операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка)

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение военной операции и проведение совместного патрулирования в созданной Турцией зоне.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства». Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.