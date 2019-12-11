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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка 

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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка 

Алеппо, 11 декабря. Подразделения военной полиции РФ и армейская авиация провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасака вдоль турецко-сирийской границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума подразделения российской военной полиции в среду продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж, Кобани — Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Исса — Мабрук в провинции Ракка, Камышлы — Умм-Кхеф-Тахтани, Камышлы — Мабрук в провинции Хасака.

Силами армейской авиации проводилось воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы — Телль-эш-Шур-Гарби — Тель-Тамр — электроподстанция «Мамбрука» — Бтейман — элеватор «Алия» — Телль-эш-Шур-Гарби — Камышлы.

Турция 9 октября начала контртеррористическую военную операцию против незаконных вооруженных формирований курдов и боевиков группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на севере Сирии.

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка 

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает завершение военной операции и проведение совместного патрулирования в созданной Турцией зоне безопасности в Сирии. Как заявили в ООН, это позволило стабилизировать ситуацию на севере САР, однако ситуация осложняется тем, что некоторые курдские боевики отказываются добровольно покидать зону безопасности.

В среду стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть масштабного расследования, в которой рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1. Позднее была опубликована вторая часть расследования, посвященная связям США с террористами ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

Третий материал посвящен военной операции России против группировки ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР. 

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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