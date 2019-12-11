Польша и Словакия готовятся к прекращению поставок российского газа через Украину

Братислава, 11 декабря. Власти Словакии начали подготовку к возможному прекращению поставок российского газа через Украину. Об этом в среду заявил министр экономики страны Петер Жига.

По его словам, прекращение работы украинского транзита с Нового года — это вполне реальный сценарий, поэтому Словакия должна заблаговременно принять меры, чтобы не остаться зимой без топлива.

«Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча по поводу запасов сырья», — отметил Жига, отвечая на вопросы журналистов.

Министр добавил, что считает, что Москва и Киев, вероятнее всего, так и не смогут договориться по транзиту до конца этого года.

Отметим, что аналогичные приготовления делаются и Польше. В случае прекращения украинского транзита Варшава готова компенсировать потерю российского газа собственной добычей, запасами в хранилище и возможным импортом из Белоруссии.

В случае прекращения поставок по газопроводу «Ямал — Европа» (срок контракта истекает в мае 2020 года), Польша намерена покупать российский газ через Украину и Белоруссию, а также приобретать газ и СПГ у стран ЕС, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в этом году истекает срок контракта на транзит российского газа через Украину, однако стороны по-прежнему не достигли соглашения по его продлению. Киев требует, чтобы Россия подписала новый договор на 10 лет и гарантировала определенный объем поставок через украинскую ГТС. Москва же настаивает на том, что подписание контракта может состояться только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому», а также отмены украинского антимонопольного штрафа.