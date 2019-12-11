Богданов рассказал об успехах берлинских консультаций по урегулированию в Ливии

Москва, 11 декабря. Участники берлинского процесса по ливийскому урегулированию ведут работу над подготовкой итогового документа, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Сейчас идет работа над подготовкой итогового документа, который, мы надеемся, будет согласован на консенсусной основе в рамках берлинского процесса», — сообщил Богданов.

Российский дипломат отметил, что ведущую роль в работе консультаций играет спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе. Богданов добавил, что в настоящий момент между ливийскими сторонами имеются серьезные расхождения.

Ранее Богданов обсудил ситуацию в Ливии со статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом. Стороны отметили необходимость консолидации усилий мирового сообщества, в том числе, в берлинском формате, по содействию ливийскому урегулированию.