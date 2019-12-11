Госдума предложила отменить штрафы за превышение средней скорости

Москва, 11 декабря. Госдума приняла законопроект, который запрещает выписывать штрафы для водителей автомобилей, превысивших среднюю скорость.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в некоторых регионах России автомобилисты стали получать штрафы за так называемое «движение со средней скоростью», которая измеряется с помощью автоматических комплексов. По мнению авторов законопроекта, использование системы контроля средней скорости движения автомобиля является некорректным, поскольку в российском законодательстве нет понятия «средняя скорость».

«Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», — отмечается в документе.

Законопроект предлагает внести примечание в статью Кодекса об административных правонарушениях «Превышение установленной скорости движения». Согласно примечанию, привлечение к ответственности будет допустимо только в том случае, если фиксация скорости осуществлялась «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею снижения нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час. Премьер-министр отметил, что сам является автолюбителем, поэтому по собственному опыту знает, что не каждый водитель способен уловить превышение скорости на 10 километров в час. Медведев призвал членов правительства еще раз проработать данный вопрос.