Москва, 11 декабря. Эксперт российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин заявил, что РФ вынужденно вступила в сирийский конфликт в том числе для того, чтобы защитить другие страны от ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация). Фитин также отметил, что международные заседания по Сирии, организующиеся в столице Казахстана Нур-Султане, являются единственным реальным шагом для урегулирования обстановки в САР.

Последнее подобное заседание представителей России, Ирана, Турции и Казахстана по ситуации в Сирийской Арабской республике состоялось 10-11 декабря. По мнению эксперта РИСИ, именно «астанинский» формат, в отличии от других подобных площадок, движется к достижению мира.

«Именно в Нур-Султане было решено создать зоны деэскалации, там же решались вопросы обмена пленными, вопросы гуманитарного снабжения населения. И сейчас «астанинская» площадка остается важнейшей для хоть какого-то движения по сирийскому урегулированию», – прокомментировал эксперт РИСИ Владимир Фитин изданию «Слово и Дело».

Политолог напомнил, что именно РФ отстояла права народа Сирии, вступив в конфликт против бандформирований и боевиков ИГИЛ.

«Этот террористический вирус мог распространиться в другие регионы, и прежде всего – на территорию самой России. Россия вынужденно приняла участие в отстаивании законных прав сирийского народа и официального правительства Сирии», – поясняет он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Международные переговоры в «астанинском» формате стартовали в 2017 году, площадка работает на постоянной основе. Новый раунд переговоров может пройти уже в марте 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовали подробное журналистское расследование, подтверждающее участие Соединенных Штатов Америки в поддержке, создании и финансировании ИГИЛ.

В другом аналитическом материале информационное агентство ФАН представило доказательства связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1. По информации источников ФАН, публикации его материалов о действиях России в Сирии спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

9 декабря ФАН рассказал о действиях России в противостоянии боевикам, незаконно оккупировавшим Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.