Законопроект о санкциях против Турции из-за С-400 принят комитетом сената США

Вашингтон, 11 декабря. Законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400 был принят комитетом по международным делам сената США. Об этом сообщил сенатор Боб Менендис.

Текст законопроекта был опубликован на сайте комитета. Согласно ему, «приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Законопроект был утвержден комитетом и требует введения санкций в течение 30 дней после того, как он вступит в силу. Кроме того, он ограничивает продажу американского оружия Турции, а также вводит санкции против официальных лиц этой страны, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.

Поставки российских систем ПВО вызвали кризис в отношениях Турции и США. Штаты выступают против сделки Москвы и Анкары по данному типу ЗРК. Вашингтон требовал от своего партнера по НАТО отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее источник «Газеты.ру» сообщил, что после поставки первого полкового комплекта С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие ожидания покупателя. В ходе таких мероприятий, как правило, уточняется, на каких дальностях, высотах и курсах осуществляется обнаружение воздушных объектов, их устойчивое сопровождение в тех или иных режимах и соответствие полученных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам.