Проект «Мобильная приемная» позволяет главе ЛНР эффективно решать проблемы населения

Луганск, 12 декабря. Реализация общественно-политического проекта «Мобильная приемная» позволяет главе ЛНР Леониду Пасечнику эффективно решать проблемы населения. Об этом на брифинге заявил начальник отдела мониторинга и аналитики департамента стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования администрации главы ЛНР Максим Приходько.

Он отметил, что «Мобильная приемная» дает возможность услышать реальные проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкиваются жители республики.

«Самое главное — эта работа позволяет главе республики эффективно решать те проблемы людей, с которыми они в действительности сталкиваются», — подчеркнул Приходько.

Помощник главы ЛНР, куратор проекта «Мобильная приемная» Марина Филиппова отметила, что «живое общение позволяет убрать преграду» между властью и населением.

«Лучше, чем прямой диалог, еще никто ничего не придумал, — пояснила она. — И когда мы непосредственно общаемся, отвечаем на вопросы, даже, казалось бы, на те, которые уже неоднократно разъяснены в газетах и по телевидению, обсуждены в соцсетях, все равно людям нужно еще раз подтверждение от представителя власти, чтобы они были уверены».

Филиппова рассказала, что очень многих жителей интересует вектор развития республики.

«Когда рассказываешь о том, какая огромная работа проводится, о том, насколько тесна наша связь с Российской Федерацией, могу констатировать тот факт, что все просто успокаиваются. То есть они действительно понимают еще раз, что тот путь, который мы выбрали в 2014 году, остается неизменным. Мы интегрируемся именно в Российскую Федерацию, наше законодательство также принимается в соответствии с Россией. И тот вектор, который мы избрали и за который, к сожалению, мы заплатили и продолжаем платить жизнями своих людей, неизменен», — отметила она.

Координатор общественно-политического проекта «Мобильная приемная» Рустам Матиуллин рассказал, что за 2019 год осуществлен выезд в 51 населенный пункт ЛНР и оказана помощь в решении 179 вопросов.

«Мы провели прием практически вдоль всей прифронтовой линии, то есть это такие населенные пункты, как поселок Голубовское, село Березовское, город Кировск, поселок Замковка, поселок Вергулевка, город Брянка, поселок Фрунзе, поселок Калиново, город Первомайск и ряд других сел и поселков Луганской Народной Республики. В ходе проведения выездных приемов граждан на территориях администраций городов и районов Луганской Народной Республики в адрес главы Пасечника Леонида Ивановича поступило 233 устных и письменных обращения, из них решено 179 проблем», — констатировал он.

По словам координатора, чаще всего жителей сел и поселков волнуют вопросы коммунального хозяйства, ремонта дорог, обеспечения твердым бытовым топливом, медицинского обслуживания населения, работы мобильной связи, повышения социальных выплат и вывоза бытового мусора.