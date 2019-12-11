В Крыму отреагировали на приговор Киева депутату Госдумы Светлане Савченко

Депутат Государственной думы от республики Крым Светлана Савченко заочно приговорена судом Киева к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Позиция обвинения состоит в том, что в 2014 году, еще будучи депутатом Верховной рады Автономной Республики Крым, она проголосовала за принятие постановлений «О независимости Крыма» и «О правопреемстве Республики Крым». Подобными решениями украинские суды выставляют себя на посмешище, поскольку издают заведомо неисполнимые постановления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.

«Что-то до них поздно все доходит, — задумался собеседник ФАН. — Светлана Савченко на протяжении всей своей политической карьеры была пророссийским деятелем еще в те времена, когда Крым был частью Украины. Поэтому можно лишь с юмором заметить, что у украинских властей явные задержки в развитии, раз они обнаружили такую «угрозу», когда та уже лет пять как находится вне зоны их досягаемости».

Джаралла отметил, что Савченко занималась в Крыму вопросами налаживания контактов с ДНР и ЛНР. По его словам, для крымчан это болезненная тема — на полуострове глубоко переживают за непризнанные республики.

Комментируя реакцию Светланы Савченко на решение Киева о ее тюремном заключении (напомним, на вопрос журналистов о том, будет ли она обжаловать приговор, депутат Госдумы произнесла фразу «Как можно обжаловать у тараканов то, что они паразиты?»), политолог с удовольствием заметил, что та не растеряла чувства юмора за время работы в высоких кабинетах.

«Она осталась нормальным человеком в самом простом, бытовом смысле этого слова, — добавил собеседник ФАН. — Что же касается обжалования, то это действительно бесполезная вещь: какое нам дело до решений чужой страны, да еще той, что была готова залить Крым кровью, если бы сюда не подоспели российские войска».

Крымский политолог также заметил, что пророссийские силы находятся не только на полуострове и на Донбассе — есть они и в Киеве, однако находятся под жутким прессингом со стороны официальных властей.

«В этой связи мы видим, как президент Украины Владимир Зеленский, на которого все молились, словно на миротворца, заискивает перед националистами. И это неудивительно: несмотря на то, что за него проголосовали 75% населения, он выполняет требования других 25%, за него не голосовавших — секрет в том, что это националистическое меньшинство лучше организованно, чем его ядерный электорат, и легко может сковырнуть Зеленского с насиженного кресла. И в этой связи совсем не удивляют дикие судебные процессы, которые проводят власти Украины, лишь бы задобрить буйную часть своего населения», — резюмировал Джаралла.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть до сих пор не признает результаты волеизъявления крымчан.