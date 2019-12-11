Видео драки депутатов Верховной рады появилось в Сети

Киев, 11 декабря. Видео драки депутата от партии «Слуга народа» Андрея Богданца и националистов из объединения «Свобода» в здании Верховной рады появилось в Сети.

На видео, опубликованном телеканалом «112 Украина», запечатлено, как в коридоре Рады несколько мужчин наносят удары представителю партии «Слуга народа», основателем которой является президент страны Владимир Зеленский. Очевидцы потасовки, громко крича, пытаются разнять политиков, другие же снимают происходящее на смартфоны.

По данным телеканала, конфликт разгорелся после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.

В драке приняли участие бывшие депутаты от «Свободы» Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонов. Последний заявил журналистам, что инициатором конфликта стал Богданец.

Итогом потасовки стала госпитализация депутата от «Слуги народа» с подозрением на сотрясение мозга. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Как напоминает «Газета.ру», в новом созыве Верховной рады это уже третья драка и вторая за месяц. Последняя потасовка произошла 5 декабря, в ней участвовали члены фракции президентской партии Гео Лерос и Максим Бужанский. Перепалка разгорелась из-за того, что Лерос оскорбил бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук во внутреннем чате партии. И за нее заступился коллега Бужанский. Сам Лерос объяснил конфликт расхождениями во взглядах и старался не давать подробных комментариев.

В октябре подрались представитель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Николай Скорик и депутат от партии Зеленского Николай Тищенко, передавал RT. Потасовка закончилась оторванной с одежды Скорика пуговицей. Причиной же конфликта послужили разногласия депутатов по созданию следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек.