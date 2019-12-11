Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Анкара, 11 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом в среду сообщило управление по связям администрации президента Турции.

В ходе переговоров лидеры стран также затронули вопрос развития двусторонних отношений, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, что 9 октября власти Турции объявили военную операцию против незаконных вооруженных формирований курдов и боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) на севере Сирии.

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании в Сирии. Он предполагает завершение военной операции и проведение совместного патрулирования в созданной Турцией зоне безопасности в Сирии. Как заявили в ООН, это позволило стабилизировать ситуацию на севере САР, однако ситуация осложняется тем, что некоторые курдские боевики отказываются добровольно покидать зону безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства». Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.