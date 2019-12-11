Натали Ямб рассказала об африканской оппозиции. ФАН-ТВ

Заседание «Африканского дискуссионного клуба» прошло под эгидой Фонда Защиты национальных ценностей.

Исполнительный советник лидера ивуарийской оппозиционной партии «Свобода и демократия за республику» Натали Ямб рассказала о депортации из Кот-д'Ивуара, состоянии африканской оппозиции и о своем видении современного неоколониализма. Провел заседание глава Фонда Защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Натали Ямб заявила, что в силу политики неоколониализма развитие Кот-д'Ивуара блокируется. Оппозиция подавляется, за мнение о том, что Франция продолжает колониальную политику, активистку выдворили из страны.

Напомним, что Кот-д’Ивуар является объектом в системе опеки Франции над своими бывшими колониями на «черном континенте». В Абиджане расположена французская военная база, при этом в зоне ее контроля находятся как самый густонаселенный город Кот-д’Ивуара, так и крупнейший в Западной Африке нефтеперерабатывающий завод, а также аэропорт Порт Буэ.

На заседании дискуссионного клуба также присутствовали руководитель проекта Международного антикризисного центра Юлия Афанасьева, координатор ассоциации AFRIC Микаэль Чеува — специалист по современной политической ситуации во франкофонных государствах Африки и председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер. Она дала ФАН комментарий об экономико-политических отношениях России и Африки. По ее мнению, экономическое сотрудничество между двумя странами носит взаимовыгодный характер, при этом для России выгода заключается, в том числе, в создании и развитии новых рынков на африканском континенте, например, атомной энергетики.