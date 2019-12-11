Пентагон всерьез обеспокоен сотрудничеством России и Турции

Вашингтон, 11 декабря. Россия расширила свое военное присутствие в Сирии за последние 1,5 месяца, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер. Об этом глава Пентагона сказал, выступая на слушании в Палате представителей.

«Это немного беспокоит, но я больше обеспокоен по поводу расширения влияния России в Египте, Саудовской Аравии и других местах. Еще более серьезный вопрос — это взаимосвязь России и Турции», — отметил Эспер.

Напомним, что 9 октября власти Турции объявили о проведении военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее целью стали незаконные вооруженные формирования курдов и джихадисты из «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает вывод курдских боевиков из созданной Анкарой зоны безопасности, а также проведение совместного патрулирования.

Отметим, что Соединенные Штаты уже не в первый раз высказывают озабоченность в связи с сотрудничеством России и Турции. Вашингтон требовал, чтобы Анкара отказалась от покупки российских ЗРК С-400, однако турецкая сторона все же заключила контракт. Тогда Америка пригрозила своему партнеру санкциями. В ответ Турция заявила, что закроет авиабазу «Инджирлик», которую в настоящее время используют ВВС США.

В среду комитет Сената Соединенных Штатов одобрил введение ограничительных мер. Антитурецкие санкции связаны с покупкой С-400, антироссийские — с помощью, которую Москва оказывает официальному Дамаску.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства». Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.