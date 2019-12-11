Сирийская оппозиция поддержала предложение Турции о возвращении 2 млн беженцев

Нур-Султан, 11 декабря. Перевод вооруженных отрядов сирийской оппозиции из Идлиба на другие территории страны никогда не обсуждался, заявил глава делегации оппозиции Ахмад Тома.

«Я никогда не слышал об этом. И Турция в целом заявляла, что собирается вернуть два миллиона сирийских беженцев в зону безопасности. Но она не уточняет, откуда они приедут», ― заявил представитель вооруженной сирийском оппозиции по итогам переговоров в Нур-Султане.

Кроме того, Тома назвал предложение Анкары о возвращении 2 млн сирийских беженцев добровольным и безопасным решением. Он отметил, что прибытие беженцев не было ограничено конкретным регионом.

«Перевод вооруженных отрядов из Идлиба здесь никогда не обсуждался», — подчеркнул глава делегации сирийской вооруженной оппозиции.

Тома заявил, что ситуация на северо-востоке Сирии «развивается разумно». Дела идут медленно, но неуклонно, добавил представитель оппозиции.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах Анкары вернуть в Сирию по меньшей мере 2 млн беженцев после завершения операции «Источник мира».

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против вооруженных формирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российская военная полиция и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.