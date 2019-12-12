Фонд защиты национальных ценностей выпустил книгу о Русской весне

Презентация книги главы общественной организации «Русь триединая» Сергея Моисеева «Переход через пропасть» состоялась на днях в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, новинка вышла в издательстве «Алгоритм» при поддержке Фонда защиты национальных ценностей.

«Переход через пропасть» — не просто воспоминания автора, ставшего активным участником Русской весны, но и его размышления, переживания и анализ произошедшего.

«Своей книгой он дает возможность всем — сторонникам и противникам — разобраться в сути процессов, произошедших и продолжающихся в Новороссии и на общерусском пространстве в целом», — гласит текст аннотации.

«Фонд защиты национальных ценностей по мере возможности всегда будет поддерживать патриотически ориентированных публицистов, авторов, просто людей, которые стоят на патриотической позиции, которым есть что рассказать, — заявил глава организации Александр Малькевич в беседе с ФАН. — И, безусловно, тема гражданской войны на Украине нам понятна и близка. У нас есть большой проект — фильм «Remember Одесса — не забудем, не простим», мы показали его в России и за рубежом. Следующим шагом в этом просветительском направлении стал выход книги Моисеева — одного из ярких участников Русской весны, человека мыслящего, думающего, — «Переход через пропасть». Мы помогли издать его книгу и надеемся, что она найдет своего читателя и отклик у всех неравнодушных людей».

Корреспондент ФАН посетил презентацию книги, прошедшую в конференц-зале Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Среди выступавших было много тех, кто своими глазами видел, как русское население Украины восстало против незаконного переворота в Киеве, и лично принимал участие в событиях Русской весны. Все были едины во мнении, что каждая такая книга — гвоздь в гроб нацистской Украины.

По словам Моисеева, в зале в этот день собрались непростые люди, многие из них, начав свою общественно-политическую деятельность много лет назад, впоследствии приняли участие в боевых действиях в Новороссии.

«Каждый из них сегодня попал сюда не случайно. Здесь собрались настоящие защитники Отечества. Люди прошли через такие испытания, о которых мы раньше только в книгах читали, но теперь оно прошло через нашу жизнь и через наши судьбы», — отметил автор книги «Переход через пропасть».

Сергей Моисеев выразил свою благодарность настоятелю храма Феодора Студита у Никитских ворот, члену совета ФЗНЦ Всеволоду Чаплину за то, что он откликнулся на его просьбу и помог издать книгу.

«Сейчас такое время, когда каждый может издать любую книгу. Но будет ли это объективно? А объективно — это когда в твоем деле участвуют другие люди, которые со стороны видят необходимость и важность этого труда, а не только ты сам!» — убежден Моисеев.

Он также рассказал о том, что сначала написал маленькую брошюру и философ, член Союза писателей России Александр Шарипов, прочитав ее, сказал: «Ты даже сам не понимаешь, что ты написал! Давай трудись дальше», тем самым вдохновив его на создание книги.

«Я обратился к отцу Всеволоду, и он вышел на Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляет Александр Малькевич. Фонд профинансировал эту книгу, в которую я вложил всю душу. Уже шли переговоры с издательством. Знаете, книга не шла, я понимал, что написать большую работу — легко, а вот написать емко, но так, чтобы прошло через мое сердце и сердце читателя, — трудно. Потом я понял, что не хватает одной фразы… И вот 11 сентября я пошел в храм, это было в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Причастился. Выхожу из храма и вдруг понимаю и говорю себе: «Стоп, ты же не написал главной мысли. Что переход через пропасть — это не только про личные судьбы, это нечто большее». И как только я об этом подумал, звонит отец Всеволод и говорит: «Все решилось, книга будет издана». Это был мне знак, что сам Господь участвует в этом процессе», — рассказал Моисеев.

Протоиерей Всеволод Чаплин начал выступление со слов благодарности в адрес автора новинки и всех, кто пришел на мероприятие.

«Очень хорошо, что вышел этот текст, наполненный и болью, и надеждой, — сказал он. — Так, наверное, и должен жить христианин в общественном пространстве. Описано много крови, смерти, поражений… Всего того, что прошло через души. Боль матерей, боль духовенства, боль детей, боль тех, кто воевал, сейчас сохраняет в памяти все, что происходило, — все это присутствует в книге. Но и присутствует радость от тех маленьких чудес Божьих, которые мы обычно не замечаем, иногда привыкая к ним. Не замечая, что Господь наблюдает за нами и вмешивается в нашу жизнь всеблагой своей волей. В ситуациях бытовых и опасных, трагичных видится Божья рука, Божье присутствие… И, конечно, в книге присутствует вера».

По словам Чаплина, в книге хорошо видно, как человек, еще не знавший, где вера, через опыт трудов, опасностей обретает Бога.

«Обретает безо всякого пафоса и сложных интеллектуальных борений. Просто так получилось — Господь оказался рядом и вел тогда, когда было непонятно, куда идти. Конечно, это в первую очередь книга христианина. Было бы очень хорошо, чтобы она нашла свой путь и в школы, и — обязательно — в большие книжные магазины, и на площадки общественных дискуссий. Свидетельство о Новороссии и о Донбассе особенно ценно и важно сейчас. Не случайно Господь так благоволил, чтобы мы собрались здесь в тот самый день, когда в Париже собрались на переговоры главы государств. В этих условиях мы здесь должны сказать: кто сдаст Донбасс, тот сдаст Москву и потеряет все!»

Завершая свое выступление, священник поблагодарил Фонд защиты национальных ценностей, издательство «Алгоритм» и всех тех, кто участвовал в судьбе книги на стадии ее подготовки к печати.

На мероприятии также выступили многие заметные мыслители и общественные деятели, в том числе участники Русской весны и боевых действий в Новороссии, а также боец «Беркута», в 2014 году лично столкнувшийся с украинским пониманием «свободы» и «демократии».