Сирия, 12 декабря. «Ан-Нусра»*** провела показательную казнь двух боевиков-дезертиров в Западном Алеппо. САА уничтожила ударный дрон боевиков на северо-западе Хамы. Протурецкие силы на километр отступили от трассы М-4 на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба; провели новый этап работ по разминированию местности в Алеппо и его окрестностях; сбили беспилотник «Нусры» на северо-западе Хамы; обменивались ударами с джихадистами западнее Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: провоцировала стычки с силами САР на границах «Большого Идлиба»; провела показательную казнь двух джихадистов-дезертиров на северо-западе от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне контроля курдских боевиков в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: освободили 200 человек, большинство которых являются родственниками боевиков ИГ1, из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате детонации СВУ в городе Аль-Баб на севере Алеппо; на километр отступили от шоссе М-4 на севере САР.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо накануне произошел очередной взрыв. Как передавал информационный портал Step News Agency, детонировало СВУ, которое было заложено на обочине дороги в городе Аль-Баб, в результате чего был убит один из бойцов союзных Турции формирований. В организации взрыва обвинялись курдские боевики, которые нередко предпринимают вылазки в контролируемых протурецкими силами районах провинции. Позднее на линии разграничения сил сторон возобновились вооруженные стычки. Противники вели перестрелки поблизости от населенных пунктов Мараназ, Аль-Маликия и Ялышлы.

Стало известно о случаях дезертирства среди боевиков, действующих в составе возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир аш-Шам». Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NurmurodH), свои позиции покинули исламисты, базирующиеся в районе населенных пунктов Анадан и Хрейтан к северо-западу от Алеппо. Поступали данные о том, что высокопоставленные члены формирования распорядились о показательной казни двух беглецов, которых удалось задержать.

В административном центре региона и его окрестностях прошел очередной этап работ по разминированию местности. Информационный портал SANA News сообщал о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по ликвидации СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками антиправительственных формирований, в квартале Ар-Рамуса, а также в районе озера Аль-Джаббуль в период с 7.00 до 16.00.

Во второй половине дня возобновились вооруженные стычки западнее Алеппо. Информагентство Baladi-News сообщало о перестрелках в районе научно-исследовательского института, а также недалеко от населенных пунктов Джазрайя, Халса, Хумейра и Хан аль-Асаль. Отмечалось, что инициаторами столкновений стали боевики исламистских группировок.

Провинция Даръа

В Даръа произошло новое вооруженное нападение на одного из военнослужащих правительственных сил. Согласно данным Twitter-канала (HalabTodayTV), сириец по имени Зухейр аль-Замиль был застрелен неизвестными в населенном пункте Аль-Херак. До сих пор ни одна из антиправительственных группировок не заявляла о своей причастности в организации налета.

Между тем сирийцы, пребывавшие в лагерях для беженцев в соседних Ливане и Иордании, продолжили возвращаться в Сирию. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в минувшие сутки в провинции Дамаск, Хомс и Даръа через погранпереходы «Джейдет-Ябус», «Тель-Каллах» и «Насиб» прибыли более восьмисот человек.

В юго-западной Сирии, в Даръа и Дамаске, продолжили работу сирийские инженерные подразделения, в задачу которых входит разминирование территорий. Отмечалось, что за день саперам Сирийской арабской армии (САА) удалось демонтировать 37 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

На границе провинций Хама и Идлиб в течение всего дня разворачивались ожесточенные столкновения. Согласно сведениям новостного портала Step News Agency, обстрелы исламистами города Аль-Хувейз спровоцировали ответную реакцию со стороны правительственных сил. Части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по зонам дислокации радикалов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ и Кафр-Саджна.

Twitter-канал (MasarPressNet) также сообщал о новых стычках в западной части региона. Артобстрелам сил САР подверглись огневые позиции джихадистов «Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) недалеко от города Бдама на границе с Латакией. Кроме того, в этом районе были замечены сирийские ВВС.

Вечером стало известно о том, что военнослужащим САА удалось предотвратить атаку боевиков на северо-западе Хамы, в которой был задействован беспилотник. По данным агентства новостей SANA News, дрон радикалов был сбит на подлете к позициям САА недалеко от населенного пункта Аль-Фрика.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что курдские боевики понесли потери в результате взрыва бомбы, которую они сами попытались установить на линии разграничения сил с протурецкими формированиями. Новостной портал Baladi-News сообщал о том, что инцидент произошел неподалеку от города Айн-Исса в северной части Ракки.

Во второй половине дня в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошел еще один взрыв, о чем сообщал Twitter-канал (OrientNewsEn). Его предполагаемыми организаторами считаются джихадисты «Исламского государства».

Провинция Хасака

Возобновилось движение по шоссе М-4, пролегающему в приграничных районах Сирии. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), магистраль была открыта после вывода с данных территорий отрядов курдских бандгрупп, которому во многом содействовала военная полиция РФ и вооруженные силы Турции. Позднее стало известно о том, что протурецкие формирования также отвели свои отряды от стратегической трассы. В этом удостоверились сотрудники российской военной полиции.

Между тем агентство новостей Em News сообщало о том, что лагерь «Аль-Хол», контролируемый «Демократическими силами Сирии» (SDF), покинули еще 200 человек, большинство из которых принадлежат к числу родственников джихадистов «Исламского государства», содержавшихся в пункте временного размещения наряду с остальными беженцами. В то же время в лагере все еще остаются гражданские лица. Так, из-за отсутствия доступа к медицинской помощи в «Аль-Холе» погиб ребенок.

1 Организация запрещена на территории РФ.