Киев, 11 декабря. Администрация президента Украины опубликовала исправленный текст коммюнике, которое было принято по итогам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского намерено опубликовала искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».

Так, в украинской версии документа говорилось, что участники саммита «нормандской четверки» в Париже договорились продолжить согласование «всех правовых аспектов закона об особом статусе» Донбасса. При этом в оригинальной версии документа на английском языке говорилось не об одном законе, а об особом статусе в целом.

Пушилин подчеркнул, что Донецк не будет выполнять решения «нормандской четверки» до тех пор, пока Киев не опубликует официальную версию текста коммюнике. Глава республики также добавил, что текст должен быть обнародован в полном объеме без искажений.

Позднее администрация президента Украины выполнила требования главы ДНР, опубликовав полный текст коммюнике.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах этих выборов.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.