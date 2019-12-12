Сирия, 12 декабря. Курдские боевики обстреляли город Азаз к северу от Алеппо. «Спящие ячейки» ИГ1 несут урон под ударами проправительственных сил в пустыне на востоке Хомса. Блокпост САА прервал движение военной колонны США к наблюдательному пункту РФ в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели бомбардировки позиций террористов на юго-востоке Идлиба в ответ на очередные нарушения боевиков; прервали движение военной колонны США к наблюдательному пункту РФ в Хасаке.

Курдские вооруженные бандформирования: обстреляли из артиллерии окраины города Азаз к северу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ): потеряло часть «спящих ячеек» под ударами проправительственных сил в пустыне на востоке Хомса.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): вновь атаковала позиции войск САР в Идлибской зоне, несмотря на режим без огня.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): провел выдачу гумпомощи в поселке Умм Аль-Исам в провинции Хомс.

Провинция Алеппо

Бандгруппы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые дислоцируются в окрестностях аэродрома «Минаг» к северу от Алеппо, в очередной раз открыли огонь по удерживаемым Турцией районам. По информации Step News Agency, ударам из артиллерии подверглись окраины города Азаз. Данные о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент уточняются. Таким образом, курдские радикалы не прекращают провокации и обстрелы вблизи сирийско-турецкой границы, провоцируя Анкару возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира». Из-за данных действий боевиков РПК постоянно страдают и мирные граждане.

Провинция Хомс

Проправительственные Национальные силы обороны (NDF) ликвидировали нескольких членов «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ) к востоку от Хомса — около Эс-Сухне и дамбы Арвад. Об этом сообщает новостной Twitter-канал Islamic World Update. Бойцы NDF на протяжении почти всего конфликта выступали союзниками Дамаска в борьбе с терроризмом в САР. В пустынной части страны ближе к южной границе все еще сохраняется присутствие разрозненных бандгрупп ИГ. Местные активисты уверены, что их жизнеспособность обусловлена поддержкой, оказываемой с расположенной неподалеку базы США «Ат-Танф».

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели выдачу гумпомощи в поселке Умм Аль-Исам в провинции Хомс. По данным местного источника в Twitter (@Salah_Addin_), жители получили продуктовые наборы общим весом в две тонны.

Провинция Идлиб

Исламистские бандгруппы не прекращают сопротивление в провинции Идлиб, несмотря на действие там режима без огня. Так, согласно информации UFUQ Media Center, террористы вновь предприняли попытки атак к юго-востоку от административного центра. Более того, как утверждает подконтрольный боевикам ресурс, джихадисты будто бы смогли отбить один из опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) на этом направлении. Эта информация, однако, нуждается в подтверждении.

Самолеты ВВС САР провели бомбардировки позиций террористов на юго-востоке провинции в ответ на очередные нарушения боевиками перемирия. По сведениям Aleppo Media Center, ударам подверглись укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Мушейрифа. В этой местности дислоцируются в основной бандгруппы джихадистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой».

Провинция Хасака

Блокпост сирийских правительственных сил возле аэропорта города Камышлы на севере Хасаки не позволил военному конвою США продолжить движению по направлению к российскому пункту наблюдения в этом районе, передает North Press Agency. Накануне было зафиксировано приближение американской колонны к одному из объектов размещения подразделений военной полиции РФ в Северной Сирии. В этом регионе они, наряду с турецкими военными, осуществляют постоянный мониторинг обстановки, поскольку здесь была сформирована зона безопасности, свободная от курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.