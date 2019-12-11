Путин поднял в Кремле тост за российских героев

Москва, 11 декабря. Россияне преклоняются перед героями, которые отстаивали свободу и независимость страны даже ценой своей жизни. Об этом заявил в президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце, устроенном в честь Дня Героев Отечества.

Путин напомнил собравшимся о подвиге русской армии в Отечественной войне 1812 года, жертве русских солдат, сложивших свои головы на полях Первой мировой войны, и о грандиозной победе советского народа над фашистской Германией в ходе Великой Отечественной войны.

«Любовь к Родине — это священное чувство для нашего народа. Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания. Заставляет дрогнуть и отступить любого врага», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что герои Отечества в борьбе с врагом готовы были расстаться с жизнью без всякий раздумий, и государство всегда по достоинству ценило подобную самоотверженность. В конце своей речи российский лидер поднял тост за российских героев и за Родину.